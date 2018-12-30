بن موسى وذياب بطلا الاستعراض الحر في «تل مرعب»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

توج نادي ليوا الرياضي الفائزين في منافسات وسباق الاستعراض الحر للسيارات، الذي أقيم في أول يومين من مهرجان ليوا الرياضي تل مرعب، وشهد مشاركة أكثر من 100 سيارة.

وسجل النتائج الأفضل والفوز في فئة «الإن» حمد بن موسى بن عبدالرحمن المركز الأول، وحل ثانياً عبدالله عبدالعزيز البناي، وثالثاً خالد حمد الساعدي، ورابعاً عبدالله مهير الكتبي، وخامساً عيسى سيف الساعدي، وفي فئة «التي» تمكن من إحراز المركز الأول ذياب ناصر عبدالله، وحل ثانياً فارس محمد سالم الدرمكي، وحل في المركز الثالث سالم بن ثابت الساعدي، ورابعاً سالم عبدالله البلوشي، وخامساً محمد سالم الجنيبي، وكانت المنافسة شهدت تأهل 55 سيارة إلى التصفيات الختامية.

من ناحيته أكد مدير نادي ليوا الرياضي، حمدان المزروعي، أن الالتزام والتقيد بالقوانين كان السمة الأبرز كالمعتاد لكل المشاركين، وقال: «سجل كل المشاركين علامة كاملة من ناحية الالتزام بقوانين البطولة والمنافسة، ولم يكن هناك أي استبعاد لأي سيارة في مرحلة الفحص الفني».