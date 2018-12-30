اتحاد الدراجات ينظم 5 سباقات محلية

المصدر: محمد أبو اسماعيل - دبي

نظم اتحاد الدراجات عدداً من السباقات المحلية عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، بهدف الحفاظ على مستوى الدراجين، وبدأ الأسبوع الماضي بسباق شباب الفردي العام لمسافة 65 كم بمنطقة نزوى في الشارقة، بمشاركة 36 لاعباً.

وفاز بالسباق الدراج إلكسندر من نادي النصر بعد أن حقق مسافة السباق في زمن 1:46:06، وحل ثانياً سيف عبدالله درويش من النصر، ثم عمر الجاسمي من شباب الأهلي ثالثاً.

وشهد السباق الثاني المخصص للناشئين، بمنطقة الحمرية لمسافة 30 كم، مشاركة 57 دراجاً من 13 نادياً، وفاز بدر خالد من نادي العربي بالمركز الأول، ثم جاء زميله من النادي نفسه عبدالله جاسم ثانياً، ومحمد عبدالله درويش من النصر ثالثاً، كما أقيم في الحمرية أيضاً سباق الأشبال لمسافة 10 كم، بمشاركة 52 دراجاً، وأسفر عن فوز مايد حسن من شباب الأهلي بالمركز الأول، ثم عبيد ماجد من الحمرية ثانياً، ومروان سعيد الزعابي من التعاون ثالثاً.

وفي سباق البراعم لمسافة 5 كم، فاز علي أحمد من الشارقة بالمركز الأول، وعمران محمد من الحمرية ثانياً، ثم عبدالرحمن الجارون من العربي ثالثاً، وشهد سباق الإناث لمسافة 20 كم مشاركة أربع لاعبات فقط، وفازت بالسباق لبنى الحلواني من نادي النصر.

من جانبه أشاد رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد عبدالكريم الزرعوني، لـ«الإمارات اليوم»، بمشاركة الأندية وزيادة عدد الممارسين، حيث تخطى عدد المشاركين في السباقات خلال الأسبوع الأول 200 لاعب ولاعبة.