جمعة آل مكتوم وحمد الكندي يتصدران «ند الشبا للرماية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهد اليوم الافتتاحي من بطولة ند الشبا الختامية لرماية الأطباق من الحفرة «التراب»، أمس، بمشاركة 14 رامياً، تصدر كل من الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، وحمد بن مجرن الكندي برصيد 72 طبقاً، وانفرد بالمركز الثالث الرامي يحيى المهيري برصيد 71 طبقاً، بينما تساوى في المركز الرابع ورصيد 70 طبقاً ثلاثة رماة هم: أحمد مجرن وظاهر العرياني وسيف الشامسي، وتبعهم في المركز السابع كل من وليد العرياني وعبدالله بن مجرن الكندي برصيد 68 طبقاً.

وسيستكمل الرماة رمايتهم اليوم برماية جولتين بإجمالي 50 طبقاً تضاف الى رصيد كل منهم من اليوم الأول ليتأهل في نهاية الجولات الخمس أفضل ستة رماة الى النهائيات، وفقاً القانون الدولي.

وسيحصل الفائز بالمكز الاول في النهائيات على 10 آلاف درهم، ويحصل صاحب المركز الثاني على 7000 درهم، وصاحب المركز الثالث على 5000 درهم، كما رصدت اللجنة المنظمة للبطولة مبلغ 10 آلاف درهم لكل رام يتجاوز رقمه 120 طبقاً في الجولات الخمس «الأدوار التتأهيلية»، شحذاً لهمم الرماة وتشجيعهم على الإبداع.