المطري: الأداء المشرف ورفع التصنيف هدفا اليمن في كأس آسيا

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

كشف لاعب المنتخب اليمني ونادي دبا الحصن عبدالواسع المطري، أن منتخب بلاده يتطلع الى أن يقدم الأداء المشرف في أول مشاركة له في بطولة آسيا، التي تستضيفها الدولة وتنطلق في الخامس من يناير من العام المقبل، مؤكداً ان القرعة وضعته في مجموعة صعبة مع كل من العراق وفيتنام وإيران.

وقال إن لليمن هدفين في البطولة هما تقديم الأداء المشرف وتحسين تصنيفه الدولي. وأكد أنه رغم ذلك سيسعى لنيل احدى بطاقات التأهل عن مجموعته.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «خاض المنتخب مباراتين وديتين في ماليزيا مع اثنين من اندية الدرجة الأولى في الدوري الماليزي، وانتهت المباراتان بفوزنا بنتيجة (2-0) و( 2-1).

وأوضح المطري أن معظم لاعبي المنتخب يلعبون في الدوريات العربية المجاورة بسبب توقف اقامة الدوري المحلي منذ أربع سنوات، وهم جاهزون للمهمة القادمة. وعن أبرز لاعبي المنتخب الحالي، قال المطري: «جميع اللاعبين يتمتعون بمستوى فني طيب، والمنتخب اليمني يعتمد على الأداء الجماعي لجميع اللاعبين، فضلاً عن الإمكانات الفنية للاعبين مثل محمد إبراهيم وعلاء الصافي وعبد ربه وآخرين، تحت إشراف المدرب السلوفاكي كوسان.

وعن حظوظ المنتخب قال المطري: «مجموعتنا صعبة جداً بوجود منتخبات قوية، لكن ذلك لا يمنع من أن نقدم أفضل ما لدينا من أجل تحقيق التأهل والظهور بشكل طيب، كما نتطلع الى رفع مستوى تصنيف المنتخب في التصنيف الدولي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وعلى الرغم من صعوبة المجموعة ندرك أن كل شيء ممكن في كرة القدم، ولا يوجد شيء مستحيل، خصوصاً مع اللعب بتركيز عالٍ».