منتخب سورية يواصل استعداده لمباراتي فلسطين واليمن

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

واصل المنتخب السوري تدريباته المكثفة لليوم الثالث على التوالي في معسكره المغلق بالعاصمة أبوظبي استعداداً لمباراة فلسطين في السادس من يناير المقبل في افتتاح منافسات المجموعة الثانية لنهائيات أمم آسيا.

وأدى الفريق تدريباً قوياً، أول من أمس، بقيادة المدير الفني الألماني تشانجه ومساعديه، وبمشاركة جميع اللاعبين العشرين المتواجدين في المعسكر، وتم التركيز خلاله على دقة التمرير والاستلام والتسليم في المساحات الضيقة، إضافة إلى التدريب على الحالات الدفاعية خلال الكرات الثابتة للخصم، وكيفية الانتقال السريع بأقل عدد من التمريرات نحو مناطق الفريق المنافس.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق اليوم الخميس مرانه الأخير في المعسكر، والذي سينقسم على فترتين صباحية ومسائية، استعداداً لمواجهة المنتخب اليمني ودياً غداً.

من جهة أخرى، تصل اليوم إلى أبوظبي بعثة المنتخب اليمني الذي سيواجهه المنتخب السوري، وذلك بعد خوضه معسكراً تدريبياً قصيراً في ماليزيا لم يخض فيه المنتخب اليمني أي مباراة ودية.