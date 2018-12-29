إلغاء قرار إلزام الجزيرة بدفع مليوني درهم لوكيل كايسيدو

المصدر: منصور السندي - دبي

قررت لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها، أول من أمس، بمقر الاتحاد في دبي برئاسة المستشار عادل عبدالله الجنيبي، قبول الاستئناف المقدم من نادي الجزيرة شكلاً وموضوعاً، وإلغاء قرار لجنة الانضباط القاضي بإلزام النادي دفع مليونين و40 ألف درهم لوكيل لاعب النادي السابق الإكوادوري فليبي كايسيدو، وإلزام وكيل الأخير برد رسوم الاستئناف إلى نادي الجزيرة.

وكانت لجنة الانضباط قدمت للجنة الاستئناف، التفاصيل والحيثيات المتعلقة بهذه القضية بعدما تقدم نادي الجزيرة بطعن ضد القرار الذي أصدرته لجنة الانضباط في هذا الخصوص.