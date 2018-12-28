مدرب بني ياس: العين قوي رغم الغيابات

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

قال مدرب بني ياس، الكرواتي غوريتش إن «فريق العين قوي رغم الغيابات، وبوجود أي من اللاعبين». ويستضيف العين اليوم على استاد طحنون بن محمد بالعين بني ياس الساعة 16:55 في ربع نهائي المسابقة.

ويعاني العين ضغط المباريات بعد المشاركة التاريخية في مونديال الأندية، وحلوله وصيفاً خلف ريال مدريد، بجانب غياب سبعة من لاعبيه الدوليين الملتحقين بمعسكر المنتخب استعداداً لكأس آسيا.

وتابع غوريتش: «العين يملك دكة بدلاء مميزة، ولا فرق بين الأساسين والبدلاء». ويتوقع غوريتش مباراة قوية، لكنه شدد على رغبة فريقه في الفوز ومواصلة رحلة البطولة. ويغيب عن بني ياس أحمد دادا وعبدالله بوعشوان للإصابة.

في جانب آخر، قال مساعد مدرب العين، دامير كرازنار، إن مشاركة محمد فايز ويحيى نادر لم تتحدد بسبب ارتفاع درجة حرارتهما. وأشار في المؤتمر الصحافي إلى أن استراتيجية العين هي الفوز في كل المسابقات. يذكر أن زوران غاب عن المؤتمر الصحافي بسبب المرض.