ختام الاستعراض الحر للسيارات في «تل مرعب» اليوم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تشهد منافسات اليوم في مهرجان ليوا الرياضي (تل مرعب 2019)، ختام مسابقة الاستعراض الحر بالسيارات، الذي انطلق أمس من خلال فئتي «تي» و«إن»، على أن يشارك في فعاليات وأحداث الجولة الثانية والختامية، 80% من المشاركين الذي تنافسوا في جولة أمس، ليعلن بعد ذلك الفائزون من خلال منافسات اليوم.

واعتمدت اللجنة المنظمة نظام الحساسات عند دخول كل سيارة، بحيث تشتعل الأضواء تلقائياً لدى دخول المتسابق، ويعطى ثلاث دقائق للقيام بأفضل ما لديه، حيث إن اشتعال الضوء الأخضر هو بداية الاستعراض، والأحمر انتهاء الفقرة المخصصة للمتسابق. في جانب آخر، سجلت الكازاخستانية جوليانا كراسمن نفسها كأول فتاة تشارك في منافسات الاستعراض الحر للسيارات.