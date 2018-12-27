الإسماعيلية تتزين بشعار «زايد الخير» استعداداً لاستضافة الماراثون

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

أنهت اللجنة العليا، المنظمة لماراثون زايد الخيري في مصر، كل تحضيرات إقامة النسخة الخامسة للحدث الكبير، وذلك قبل 24 ساعة من موعد انطلاق الماراثون، الذي يقام بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للعام الخامس على التوالي، وتستضيفه هذا العام مدينة الإسماعيلية المصرية صباح غدٍ، بمشاركة 15 ألف متسابق.

ووصل وفد اللجنة العليا المنظمة إلى القاهرة، أمس، برئاسة الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، لحضور المؤتمر الصحافي العالمي، الذي عقد مساء أمس بفندق هيلتون المطار بالقاهرة، بحضور شخصيات دبلوماسية وثقافية وفنية بارزة، لإعلان تفاصيل آخر ترتيبات وتحضيرات إقامة الماراثون.

واستعدت محافظة الإسماعيلية لاستقبال ضيوف الماراثون، من الإمارات ومصر، وأكد مسؤولو المحافظة، بقيادة اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية تسخير كل الإمكانات لإنجاح الماراثون، الذي يحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث يتم تنظيم الحدث في «عام زايد»، بمناسبة مرور 100 عام على مولد الأب المؤسس.

وتزينت شوارع مدينة الإسماعيلية بصور وشعارات «زايد الخير»، في ظل الحملة الإعلامية والإعلانية التي قامت بها الجهات المصرية، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال الأيام الماضية عبر جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.

وأعلن عدد كبير من الشخصيات السياسية، ورجال الثقافة، ونجوم الرياضة والفن والمجتمع المشاركة في الماراثون الكبير، في ظل اهتمام الجميع بالعمل على إنجاح الحدث، والتعبير عن العلاقات المميزة بين الإمارات ومصر، حيث تسابق الكثيرون في التعبير عن دعمهم للماراثون، والموافقة على الدعوة التي وجهتها وزارة الشباب والرياضة.

وينطلق الماراثون غداً في مدينة الإسماعيلية عند الساعة السابعة صباحاً، ويقام لمسافة 10 كلم، ويتوقع أن يتخطى عدد المشاركين فيه 15 ألف متسابق من المحترفين والهواة، وذلك بعد أن تم تسجيل المشاركين إلكترونياً، من خلال موقع بوابة وزارة الشباب والرياضة المصرية.

وتتواصل عمليات التبرع، من خلال الحسابات البنكية الخاصة بالماراثون، من أجل تحقيق أكبر عائد، حيث يتم تخصيص حصيلة التبرعات الخاصة بالماراثون لصالح مستشفى شفاء الأورمان بصعيد مصر، ومرضى الجذام، مع توقعات بارتفاع العائد المالي من حصيلة التبرعات، عما كانت عليه خلال السنوات الأربع السابقة.

وتبلغ قيمة الجوائز المالية المخصصة للحدث 1.5 مليون جنيه مصري، توزع على 400 فائز من بين المتسابقين.

حسن وعبدربه في مقدمة الداعمين

أكد نجما الكرة المصرية: أحمد حسن لاعب الإسماعيلي والأهلي والزمالك الدولي السابق، وحسني عبدربه لاعب الإسماعيلي الدولي، المشاركة في الماراثون والإسهام في دعم الحدث، خصوصاً أن أحمد حسن كان أحد المشاركين والداعمين للحدث في نسخ سابقة، كما أن عبدربه يعتبر أحد أبرز أبناء الإسماعيلية من الرياضيين ونجوم الكرة، وهو الأكثر حرصاً على المشاركة هذا العام، في ظل إقامة الماراثون بالإسماعيلية.