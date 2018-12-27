الإمارات تستضيف كأس آسيا للمواي تاي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وافق الاتحاد الآسيوي لرياضة المواي تاي على استضافة دولة الإمارات لبطولة آسيا للمواي تاي لعام 2019 لأول مرة، بمشاركة أكثر من 40 دولة.

وجاءت الموافقة الآسيوية بالإجماع، ثقةً بقدرات اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، بالرغم من حداثة مجلس إدارة الاتحاد الحالي، الذي أشهر في مايو 2017.

وتوجّه رئيس الاتحاد عبدالله سعيد النيادي بالتهنئة والشكر للقيادة الرشيدة بهذا الانجاز الإداري، مثنياً على جهود الهيئة العامة للرياضة بنجاح استضافة البطولة الآسيوية في عاصمة الرياضة العالمية أبوظبي، في نوفمبر 2019، واصفاً الاستضافة بالنقلة النوعية للعبة في دولة الإمارات والقارة الصفراء، لقوتها ومكانتها العالمية.