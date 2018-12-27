تسليم استاد آل مكتوم إلى اللجنة المنظمة غداً

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشف عضو اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا 2019، رئيس مجموعة دبي، أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، عن تسليم استاد آل مكتوم بنادي النصر إلى اللجنة المنظمة للبطولة، غداً، عقب انتهاء المباراة الودية للمنتخب الوطني مع منتخب الكويت، في إطار استعدادات المنتخبين لانطلاق البطولة، وهي ستكون المباراة الأولى التي ستقام على الملعب عقب الانتهاء من تجديده بالكامل ليظهر بهذا الشكل الرائع.

وقد جاء ذلك خلال زيارة وفد اللجنة المنظمة إلى استاد آل مكتوم، أمس، بحضور مدير مجموعة دبي العقيد حمد بن ديلان، ومسؤول الملاعب في اللجنة العليا المنظمة للبطولة، سهيل العريفي، وعضو مجلس دبي الرياضي، نائب رئيس مجموعة دبي صلاح أمين، ووسائل الإعلام.

وقال سعيد حارب، في تصريحات صحافية: «أصبح ملعبا دبي على اتم استعداد لاستقبال البطولة الآسيوية بعد انتهاء التجديدات فيهما، سواء في ملعب نادي النصر أو نادي شباب الأهلي، ونحن سعداء بمشاهدة استاد آل مكتوم بهذا الشكل الرائع». ويستضيف استاد آل مكتوم ست مباريات في بطولة كأس آسيا 2019، الأكثر جماهيرية، التي ستجمع منتخبي لبنان والسعودية، ومن بين المباريات الست ستكون إحداها في دور الـ16 وأخرى في ربع نهائي البطولة. وشهدت الزيارة أمس، في استاد آل مكتوم جولة كاملة في الاستاد والتعريف بأهم المستجدات في الملعب وزيارة كلالغرف والعيادات، كما أقام مجلس دبي الرياضي أيضاً لقاء مع مجموعة كبيرة من المتطوعين للتواجد في البطولة، كإحدى الزيارات التجريبية قبل انطلاق العرس الآسيوي.