شاكر: بالأرقام خالد عيسى يتفوّق على حارس ريال مدريد

المصدر: محمد فاضل - دبي

قال مدرب الحراس العام في نادي الشارقة العراقي سمير شاكر، إن «الأبيض يمتلك حارساً من الطراز العالمي هو خالد عيسى»، قائلاً إن ما قدمه حارس فريق العين في كأس العالم للأندية مع (الزعيم) في البطولة الأخيرة يرشحه للانضمام إلى أكبر أندية العالم.

وأكد سمير شاكر في حديث لـ«الإمارات اليوم»: «بالأرقام فإن الحارس خالد عيسى يتفوق على حارس مرمى منتخب بلجيكا وريال مدريد تيبو كورتوا في بطولة أندية العالم، فقد تصدى مثلاً لـ19 كرة هدف محقق في أربع مباريات كانت كفيلة بتغيير النتائج بشكل كامل، وبواقع خمسة تصديات في كل مباراة تقريباً، وهذا رقم عالٍ جداً بالنسبة لحراسة المرمى في العالم، وهذا مقارنة بأربعة تصديات لكورتوا في المباراة النهائية».

وتابع: «أتوقع، بل على ثقة عالية أن الحارس خالد عيسى سيكون افضل حارس مرمى في بطولة آسيا المقبلة، وأتمنى أن يساعده المدافعون بشكل كبير في المباريات»، مبيناً أن دور حراس المرمى في البطولة القارية سيكون الأكثر تأثيراً في النتائج، بسبب وجود مهاجمين وهدافين جيدين.

وأضاف: «الحارس لا يصنع المعجزات إن لم يكن امامه خط دفاع قوي ومتماسك، لذلك أتمنى أن يحظى بدعم كبير من مدافعي المنتخب ليواصل عطاءه المميز، واستناداً الى مراجعتي الرقمية لحراس مرمى المنتخبات المشاركة في البطولة المقبلة، فإن خالد عيسى سيكون رقماً صعباً»، مشيراً الى أنه يتميز بسرعة رد الفعل، خصوصاً في الهجمات المرتدة، والتوزيع الجيد، وتحديد المسافات بشكل متقن، وحسن التوقع للكرات البعيدة، وهو أكثر ما يحتاجه أي فريق في العالم من حارس مرماه.