اتحاد الكرة: استبعاد محمود خميس من المنتخب لسوء السلوك

المصدر: منصور السندي-دبي

كشف مشرف المنتخب الوطني لكرة القدم الدكتور حسن سهيل أن استبعاد لاعب النصر محمود خميس من المنتخب، قبل أيام على بدء المنتخب مشواره في كأس اسيا المقررة في الإمارات الشهر المقبل، يعد عقوبة انضباطية على اللاعب بسبب سوء السلوك، فيما لم يكشف اتحاد الكرة عن تفاصيل التصرف الذي بدر من اللاعب وأدى الى استبعاده من المنتخب بعد ساعات قليلة من اختياره ضمن القائمة النهائية التي سيخوض بها المنتخب كأس اسيا.

وقال حسن سهيل الذي تم تعيينه مشرفا عاماعلى المنتخب بدلا من المشرف السابق عبد الله صالح الذي قرر اتحاد الكرة قبول استقالته، في تصريحات صحافية " تم رفع تقرير الى لجنة المنتخبات الوطنية في اتحاد الكرة لاتخاذ اللازم بشأن اللاعب محمود حسن بسبب التصرف الذي بدر منه خلال مشاركته الأخيرة مع المنتخب استعدادا لكأس اسيا".

وكان الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني قرر بشكل مفاجئ استبعاد اللاعب وضم مدافع الشارقة الحسن صالح بدلا عنه.