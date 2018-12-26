انطلاق الفعاليات المصاحبة لمهرجان تل مرعب

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بدأ مهرجان تل مرعب، الذي ينظم عبر نادي ليوا الرياضي، وينطلق غداً، ويستمر تسعة أيام متواصلة، في استضافة مخيمات المشاركين، التي تحمل في طياتها كل المتعة والإثارة والتحدي والندية في فئات المهرجان المختلفة والمتنوّعة. وانطلقت وبشكل رسمي الفعاليات الجانبية التي ستقام إلى جانب المهرجان، سواء منطقة المطاعم، أو منطقة الخدمات الترفيهية، والمناطق المخصصة للجمهور والمتابعين.

ووصل عدد المسجلين في المنافسة عن طريق الموقع الإلكتروني، وعن طريق التسجيل اليدوي، إلى ما يقارب 1000 مشارك، مع توقعات بزيادة عدد المشاركين في أول أيام المهرجان ومن خلال أولى الفعاليات، وهي تحدي الاستعراض الحر الذي سينطلق على مدار يومين.

من ناحيته، أكد رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، عبدالله القبيسي، استعداد النادي وجاهزيته من أجل تنظيم المهرجان وفئاته المختلفة، وقال: «نقوم دائماً بالبحث عن التحديات الجديدة في مهرجان ليوا، وهناك مجموعة من الرياضات القوية التي سترسم خيوطاً رائعة من المنافسة والتحدي بين كل المشاركين في نسخة المهرجان لهذا الموسم».