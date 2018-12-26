«المحترفين» تعلن عن مواعيد ربع نهائي كأس الخليج العربي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت لجنة دوري المحترفين عن مواعيد مباريات ربع نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم، حيث تقام غداً مباراة الوحدة مع ضيفه فريق الإمارات، على استاد آل نهيان الساعة 16:55 عصراً، ويحل الجزيرة ضيفاً على شباب الأهلي في استاد مكتوم بن راشد آل مكتوم الساعة 19:30.

وتستكمل المباريات بعد غدٍ ليواجه العين ضيفه بني ياس على استاد طحنون بن محمد في الساعة 16:55 عصراً، بينما يلتقي النصر مع ضيفه الوصل على استاد مكتوم بن راشد آل مكتوم الساعة 19:30.

ووفقاً للوائح المسابقة، يقام الدور ربع النهائي من مباراة واحدة، يستضيفها الفريق صاحب الترتيب الأعلى في مجموعته، وتم اختيار استاد مكتوم بن راشد آل مكتوم ليستضيف مباراة نادي النصر صاحب الأرض، بدلاً من استاد آل مكتوم الذي يستضيف مباراة المنتخب الوطني الودية أمام نظيره الكويتي استعداداً لكأس آسيا 2019.

مباراة النصر والوصل

تقام على استاد

مكتوم بن راشد بدلاً

عن استاد آل مكتوم.