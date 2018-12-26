بعثة المنتخب السوري تصل الشارقة استعداداً لكأس آسيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وصلت بعثة المنتخب السوري إلى مطار الشارقة الدولي، مساء أول من أمس، لبدء المرحلة النهائية من معسكره الاستعدادي لبطولة كأس آسيا الإمارات 2019، وترأسها رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم، فادي دباس، وكان في استقبالهم مدير لجنة البروتوكول، الدكتور حسين آل علي، ومدير اللجنة الإعلامية، محمد الحمادي، كما حظي لاعبو المنتخب السوري باستقبال حارٍّ خارج مبنى المطار من الجماهير السورية الغفيرة، وحرص الجمهور على تشجيع جميع أفراد البعثة، مشددين على وقفتهم مع اللاعبين خلال البطولة لتقديم نتائج إيجابية.

ويلعب المنتخب السوري في المجموعة الثانية بجوار أستراليا وفلسطين والأردن، ويفتتح مبارياته بلقاء المنتخب الفلسطيني على استاد الشارقة في 6 يناير المقبل، ثم المنتخب الأردني على استاد خليفة بن زايد في العين يوم 10، ويختتم مبارياته في المجموعة بلقاء حامل اللقب المنتخب الأسترالي على استاد خليفة بن زايد أيضاً، في 15 من الشهر نفسه.

من جانبه، قال لاعب المنتخب السوري والأهلي السعودي، عمر السومة: «طموحنا ليس المشاركة فقط، بل المنافسة ووضعنا أمامنا هدف الوصول لمربع الكبار، وتركيزنا حالياً على اللقاء القادم أمام المنتخب الفلسطيني، وفي حال تحقيق نتيجة إيجابية خلالها ستشكل دافعاً قوياً للاعبين والجماهير للمشوار القادم، ونحن قدمنا أداء جيداً في تصفيات كأس العالم أمام المنتخب الأسترالي، والمباريات في بطولة آسيا تختلف كلياً عن مباراتنا السابقة، وأتمنى مقابلة أستراليا مجدداً، بعدما ضمنا التأهل للعب بشكل مريح».