استبعاد محمود خميس وتطورات ادارية مفاجئة في منتخب الإمارات

المصدر: منصور السندي - دبي

علمت "الإمارات اليوم " أن هناك تطورات مفاجئة حدثت في المنتخب الوطني لكرة القدم على الصعيدين الإداري والفني وذلك قبل أيام قليل على الظهور المرتقب للمنتخب في كأس اسيا 2019 المقررة في الإمارات الشهر المقبل، إذ تم استبعاد لاعب النصر محمود خميس من المنتخب واستدعاء مدافع الشارقة الحسن صالح بديلا عنه ، فيما لم يحضر مشرف المنتخب عبد الله صالح التدريب الذي اجراه المنتخب مساء اليوم الإثنين على ملعب ند الشبا في دبي وسط توقعات بتقديم استقالته من منصبه ، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي استقالة عبد الله صالح وترشيح سلطان راشد بديلا له في هذا المنصب، ولم يصدر من اتحاد الكرة أي رد رسمي حول هذه التطورات المفاجئة التي حدثت في المنتخب.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب مباراة ودية أمام نظيره المنتخب الكويتي يوم الجمعة المقبل على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي في آخر تجاربه الودية قبل كأس اسيا.

وكان مدرب المنتخب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني أختار 23 لاعبا بينهم قائد فريق الوحدة إسماعيل مطر والعين محمد عبد الرحمن في القائمة النهائية الرسمية التي سيشارك بها المنتخب في كأس اسيا.

ويستهل المنتخب مشواره في البطولة الاسيوية بلقاء نظيره المنتخب البحريني في الخامس من الشهر المقبل في مباراة افتتاح البطولة على استاد مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي.