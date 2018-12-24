غانم الهاجري: شكراً يا وطن

المصدر: العين - الإمارات اليوم

وجّه رئيس شركة كرة القدم بنادي العين، غانم الهاجري، الشكر إلى القيادة الرشيدة والجماهير الإماراتية والعيناوية ولاعبي «الزعيم» واللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، التي اختتمت أول من أمس في أبوظبي، وتوّج بلقبها ريال مدريد الإسباني بفوزه في المباراة النهائية على العين «الوصيف» 4-1.

وقال في بيان، أمس: «تنبض قلوبنا حباً وحمداً وشكراً لله العلي القدير، على نعمة الإمارات الوطن الغالي، والشامخ بقيادة رشيدة، مضت على نهج زايد بن سلطان آل نهيان، (طيب الله ثراه)، حكيم العرب، الذي أحب الخير لهذا الوطن وكل الأوطان وسعى له. شكراً لقيادتنا الرشيدة، على تهيئة أسباب التميز والتطور والرقي والازدهار لدولة الإمارات الحبيبة، وتسخير كل الإمكانات والعمل بصدق وإخلاص لضمان العيش على هذه الأرض الطيبة في راحة ورفاهية وأمن وأمان. شكراً لقيادة رشيدة لا تعرف المستحيل ولا تعترف إلا بلغة العطاء ومضاعفة الجهود وبذل الغالي والنفيس من أجل الوطن والمواطن والمقيم في إمارات الخير والحب والعطاء، وشكراً على الرعاية السامية والدعم السخي للرياضة والرياضيين ولجميع المجالات، وشكراً قيادتنا على استضافة كأس العالم للأندية الإمارات 2018 وكل الأحداث العالمية، شكراً نجوم الزعيم، لأننا عشنا معكم 10 أيام تاريخية خلال استضافة الإمارات لحدث عالمي، وأكدتم للعالم أجمع أن هدف الزعيم لم يكن المشاركة أيها الأبطال، بل الظهور المشرف والمنافسة القوية باسم دولة الإمارات الحبيبة، غير أن قانون الطاقة البشرية لم يعزز من الحظوظ في المحطة التاريخية الأخيرة أمام ريال مدريد الذي أظهر روح التحدي والاحترام للعين كبير آسيا وصاحب الأرقام القياسية». وأضاف: «شكراً جيل 2018 الذي صنع تاريخاً منحه لقب (الجيل الذهبي) عن جدارة واستحقاق، شكراً لكم لأنكم أبيتم أن تحتفلوا باليوبيل الذهبي لهذا الكيان الشامخ إلا على طريقة الكبار، فكنتم أهلاً للتحدي وعلى قدر الثقة وكسبتم مواجهة جميع أبطال القارات بشموخ (رجال زايد).. شكراً لجماهير الإمارات والأمة العيناوية وجميع الجاليات المقيمة في الدولة وكل من حضر من خارج الإمارات لمساندة العين، أو أي نادٍ عالمي شارك في هذا الحدث التاريخي». وأكمل «شكراً للمسؤولين عن رياضة الإمارات، وشكراً للجهة المعنية بتنظيم كأس العالم للأندية، على الجهود المخلصة التي قادتنا لهذا النجاح الكبير. وشكراً لإعلامنا المعتدل، على التغطية المتميزة والمبرأة من العيوب والأخطاء».

- الهاجري للاعبي العين: «أكدتم للعالم أجمع أن هدف الزعيم لم يكن المشاركة أيها الأبطال».