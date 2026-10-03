رسالة وهدية من "مبادرات محمد بن راشد العالمية" تتوجان رحلة علاج الطفلة الأردنية كاتيا في دبي

وجّهت والدة الطفلة الأردنية "كاتيا" رسالة شكر وامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وللمؤسسات الصحية في دبي، عقب استكمال رحلة علاج ابنتها وتلقيها هدية ورسالة خاصة من سموه، واختتمت والدة كاتيا حديثها، في منشور على "انستغرام" بتوجيه شكر خاص لدولة الإمارات وإمارة دبي لاحتضانهم ومنحهم الأمل والرعاية.

وقالت والدة كاتيا في حسابها على "انستغرام": "مجموعة من الصور من رحلة علاج كاتيا، رحلة لن ننسى تفاصيلها ولا الأشخاص الذين كانوا جزءًا منها. كل الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ودبي الصحية، ومؤسسة الجليلة، ومستشفى الجليلة للأطفال، على دعمهم ورعايتهم لنا ولكاتيا".

وأعربت عن امتنانها العميق للمؤسسات الصحية في دبي: "كانت تجربتنا في مستشفى الجليلة للأطفال استثنائية، بفضل لطف الفرق الطبية والتمريضية والمنسقين والاستقبال وجميع فرق الدعم، وما لمسناه من اهتمام وإنسانية ومهنية عالية".

وتابعت: "شكراً لكل من اعتنى بكاتيا وساندنا خلال هذه الرحلة، ولكل كلمة طيبة وجهد بُذل من أجلها. وجودكم جعل هذه الرحلة الصعبة أسهل علينا بكثير".

وقالت في ختام رسالتها على "انستغرام": "وشكر خاص لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي على احتضاننا ومنحنا الأمل والدعم والرعاية. سنبقى ممتنين لكل من ساهم في وصول كاتيا إلى العلاج، ونحمل في قلوبنا كل الحب والتقدير. من القلب… شكراً".