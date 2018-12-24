18 رقماً تاريخياً في نهائي ريال مدريد والعين

المصدر: أحمد طارق - دبي

نشرت صحيفة آس الإسبانية، تقريراً عن أبرز الأرقام التاريخية التي شهدتها مباراة ريال مدريد أمام العين في نهائي كأس العالم للأندية، التي بلغت 18 رقماً تاريخياً، على النحو التالي:

1- ريال مدريد وصل للقب الرابع له في كأس العالم للأندية، وأصبح الأكثر تتويجاً باللقب.

2- أربعة مدربين أرجنتينيين فازوا بلقب كأس العالم للأندية بعد حصول سولاري على أول ألقابه كمدرب.

3- ريال مدريد حقق لقب كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، كأول ناد يحقق هذا الرقم القياسي.

4- الكرواتي لوكا مودريتش سجل هدفاً للمرة الأولى في نهائي يخوضه مع ريال مدريد.

5- ماركوس يورينتي أحرز الهدف الأول له مع الفريق الأول لريال مدريد، وهدفه الأول في نهائي كأس العالم للأندية.

6- ريال مدريد حقق ثلاث بطولات لدوري أبطال أوروبا على التوالي، وثلاث بطولات لكأس العالم للأندية على التوالي.

7- ريال مدريد عزّز رقمه كأكثر الأندية في العالم تتويجاً بالبطولات القارية برصيد 26 بطولة.

8- العين كرر إنجاز الرجاء المغربي بالحصول على المركز الثاني في مونديال الأندية.

9- العين هو ثاني ناد آسيوي يحصل على المركز الثاني في بطولة كأس العالم للأندية بعد كاشيما الياباني.

10- الأندية الإسبانية عززت صدارتها كأكثر الأندية تتويجاً بمونديال الأندية برصيد سبع بطولات، بفارق ثلاث بطولات عن الأندية البرازيلية.

11- الألماني توني كروس بات أول لاعب في التاريخ يحقق بطولة كأس العالم للأندية خمس مرات، وأربع مرات مع ريال مدريد ومرة واحدة مع بايرن ميونيخ.

12- لأول مرة في التاريخ يشارك لاعبان مصريان في نهائي كأس العالم للأندية، حسين الشحات ويحيى نادر وكلاهما مع العين.

13- سيرجيو راموس والبرازيلي مارسيلو فازا باللقب الـ20 لهما في مسيرتهما مع ريال مدريد.

14- سيرجيو راموس قائد ريال مدريد أحرز ستة أهداف في ستة نهائيات قارية مختلفة مع ريال مدريد.

15- بات يمتلك سيرجيو راموس هدفين في النهائيات الكبيرة بواقع مرتين في كأس العالم للأندية، ومثلهما في دوري أبطال أوروبا، والأمر نفسه في كأس السوبر الأوروبي.

16- لاعب العين يحيى نادر بات أول لاعب مصري يحرز هدفاً في نهائي كأس العالم، لكنه بالخطأ في مرماه.

17- البرازيلي فينيسيوس جونيور صنع هدف في أول مباراة له بنهائي كأس العالم للأندية.

18- العين هو أول فريق عربي يحرز هدفاً في نهائي كأس العالم للأندية.