محمد بن راشد لفريق العين: قمة جديدة وصلتم لها والقادم أجمل

المصدر: دبي ـــ الإمارات اليوم

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فريق العين على المشوار المميز الذي قدمه في كأس العالم للأندية، التي اختتمت أمس، وانتهت بفوز ريال مدريد باللقب العالمي، مقابل مشاركة تاريخية للعين الوصيف.

حمدان بن محمد: - «كلنا فخر بنادي العين على هذا الأداء المشرف».

وبارك سموه في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تتويج ريال مدريد، ووصافة العين، وقال سموه: «مبروك ريال مدريد الفوز بكأس العالم للأندية 2018 في أبوظبي.. مبروك لنادي العين وصيف بطل كأس العالم.. قمة جديدة وصلتم لها مع هذه البطولة.. والقادم أجمل». وغرد، أيضاً، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على حسابه في «تويتر»، وبارك لريال مدريد اللقب العالمي، وشدد على أن كل الإمارات فخورة بما قدمه العين في هذه البطولة، وقال سموه: «نبارك لريال مدريد فوزهم في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية، وكلنا فخر بنادي العين على هذا الأداء المشرف، وحصولهم على المركز الثاني وكل الشكر لجماهيرنا.. كذلك نشيد بجهود الفرق التنظيمية التي جعلت من دار زايد محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم».