10 مكاسب للعين من المشاركة في مونديال الأندية

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

حصل فريق العين على عدد كبير من المكاسب بوصوله إلى المباراة النهائية لكأس العالم للأندية لكرة القدم، ومواجهة فريق ريال مدريد الإسباني، وهو ما سينعكس على مستقبل «الزعيم» في السنوات المقبلة، وأبرز المكاسب التي حصل عليها هو الحصول على فرصة لا تعوض للاحتفال باليوبيل الذهبي، ومواجهة أندية عالمية، بجانب اكتسابه قاعدة جماهيرية خارج الحدود، خصوصاً بعد المستويات القوية التي قدمها في البطولة، ما جعل اسم العين يتصدر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومحركات البحث.

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