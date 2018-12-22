مدافع فريق العين: قولوا لغاريث بيل من أنا

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

نشر أحد أصدقاء مدافع العين محمد أحمد، فيديو على حسابه الخاص على موقع سناب شات، ظهر فيه وهو يتحدث مع مدافع العين الدولي محمد أحمد، في تواجد اللاعب أحمد برمان، وطلب اللاعب خلال رسالته في الفيديو من جمهور الإمارات التواجد في المباراة النهائية، مؤكداً أن الجمهور لا يحتاج إلى دعوة للحضور إلى المباراة النهائية مشيراً إلى ان الفريق سيفرحهم في المباراة النهائية فقط يحتاج إلى الدعاء.

وبسؤاله عن مهاجم ريال مدريد الإسباني غاريث بيل، وخطورته بعد أن أحرز ثلاثية في مباراته الأولى بمونديال الأندية قال مدافع العين محمد أحمد مازحاً خلال الفيديو: "قولوا لغاريث بيل من محمد أحمد"، وشهد الفيديو بعد ذلك ابتسامة اللاعب أحمد برمان تعليقاً على حديث محمد أحمد.