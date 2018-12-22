مقاعد «مشتركة» للجماهير.. والعين سيلعب بالأسود

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

أكد مدير فريق الكرة بنادي العين، مطر الصهباني، أن الزعيم سيرتدي اللون الأسود بالكامل، في مباراته أمام ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، اليوم، في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم الـ14 للأندية، التي تقام في الثامنة والنصف من مساء اليوم على استاد مدينة زايد الرياضية.

وقال الصهباني، لـ«الإمارات اليوم»، إنه «وفقاً للوائح البطولة، التي وضعها الـ(فيفا) قبل انطلاق منافسات المونديال، فإن فريق ريال مدريد حامل لقب كأس العالم للأندية، يحمل الرقم واحد لطرفي المباراة النهائية، وعليه فإنه يملك الحق في اختيار لون الزيّ الذي سيرتديه في المباراة النهائية».

وأضاف: «اختار ريال مدريد اللعب بلونه الأساسي والمعروف وهو الأبيض الكامل، لذلك سيظهر اليوم في المباراة النهائية للمونديال بلونه الأبيض المعروف أمام العين الذي سيلعب باللون الأسود الكامل، وهو اللون الذي اختاره الزعيم للظهور به في هذه المباراة، بخلاف اللونين الأبيض والبنفسجي، اللذين اعتاد الظهور بهما من قبل».

وأشار الصهباني إلى أن «لوائح الـ(فيفا)، أيضاً، لا تسمح بفصل مقاعد الجماهير خلال مباريات البطولة، بدءاً من مباراة الدور التمهيدي حتى المباراة النهائية، لكي تختلط الجماهير ببعضها بعضاً، وتكون نسيجاً واحداً داخل الملعب، تعبيراً عن المحبة والإخاء بين جماهير كل الأندية المشاركة في البطولة، وهي رسالة يريد الفيفا أن يؤكد بها دور كرة القدم في توطيد أواصر المحبة والصداقة بين الشعوب، لذلك فإن جماهير العين والريال ستجلس معاً في مقاعد مشتركة داخل مدرجات استاد مدينة زايد الرياضية».

وعن المباراة، قال الصهباني «العين حقق الحلم الكبير بالتأهل لنهائي البطولة وخالف كل التوقعات، وكان الكل ينتظر ما سيفعله العين في البطولة في ظل مشاركة فرق قوية من مختلف قارات العالم، والآن أعتقد أن الحلم الأكبر هو الفوز بمونديال الأندية وإسعاد الوطن، لكن في الوقت نفسه لا نطالب لاعبي العين بالمستحيل، بل نطلب منهم الاستمتاع بالكرة، وتقديم مباراة كبيرة أمام الريال والاستمرار على الأداء نفسه الذي قدمه الفريق في مبارياته السابقة، بغض النظر عن النتيجة، لأننا ليس لدينا ما نخسره، ونتمنى التوفيق للاعبين وانتزاع كأس البطولة».

من جهة أخرى، أعلنت اللجنة المحلية المنظمة نفاد جميع تذاكر المباراة النهائية لمونديال الأندية بين العين وريال مدريد، اليوم، عن آخرها، والقيام بجهود كبيرة من أجل تسهيل دخول الجماهير لملعب استاد مدينة زايد الرياضية.

- لوائح الـ«فيفا»

لا تسمح بفصل

مقاعد الجماهير،

خلال مباريات البطولة.