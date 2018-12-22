سولاري: قد نمنح بعض اللاعبين الأساسيين راحة من مباراة اليوم

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

قال المدير الفني لفريق الكرة بنادي ريال مدريد، الأرجنتيني سنتياغو سولاري، إنه قد يمنح بعض لاعبي فريقه الأساسيين راحة اليوم، أمام العين في نهائي كأس العالم للأندية، لشعورهم بالإرهاق من كثرة المباريات في الفترة الأخيرة، وخشية معاودة الإصابة للبعض منهم.

وقال سولاري، في المؤتمر الصحافي، أمس، قبل مباراة اليوم: «قد نمنح بعض اللاعبين الأساسيين راحة من مباراة اليوم، وسنعطي الفرصة لبعض الوجوه الجديدة، للمشاركة في المباراة».

وأضاف «بكل تأكيد إن حامل اللقب في أتم الجاهزية لخوض المباراة النهائية لكأس العالم للأندية أمام العين اليوم، وهدف الفريق الفوز باللقب، الذي يؤكد جدارة بطل العالم وأوروبا بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في نسخته الأخيرة أمام ليفربول الإنجليزي».

وقال «نحن في غاية التركيز على مواجهة اليوم، واللاعبون متحمسون للفوز بلقب جديد، لإضافته إلى خزينة النادي الزاخرة بالعديد من الألقاب، واللاعبون يشعرون بشيء من الضغط قبل خوض النهائي».

وأضاف «أتوقع أن يغلق العين المناطق الدفاعية، مع انتهاجه أسلوب المرتدات واستغلالها بأفضل شكل ممكن، وهو أسلوبه الذي انتهجه في مبارياته السابقة واستغلاله للهجمات المرتدة، وكان أبرزها في هدف التعادل للبرازيلي كايو في مباراة ريفربليت، والذي أعاد المباراة إلى نقطة الصفر، والريال سيلعب على أخطاء العين حال فقدان لاعبيه الكرة».

وعن حظوظ الريال في الفوز بلقب دوري الأبطال للمرة الرابعة على التوالي، قال: «أعتقد أن حظوظ الريال في الفوز بدوري الأبطال قائمة وبقوة، رغم أن البطولة تضم فرقاً قوية، تسعى جميعها للتتويج باللقب، وقيمة الريال كما قلت من قبل في الإنجازات المذهلة التي تحققت سابقاً بالفوز بأربعة ألقاب دوري أبطال في آخر خمس سنوات، وكأس العالم للأندية في نسختين متتاليتين».

راموس: أتمنى أن يكون كريستيانو الأفضل دائماً

رد قائد فريق ريال مدريد الإسباني، سيرخيو راموس، على زميله السابق في الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي الحالي، الذي تحدث أخيراً أنه يرى تواضعاً كبيراً من لاعبي يوفنتوس داخل غرفة الملابس، وأنه يلعب الآن مع المجموعة الأفضل، وقال قائد الريال: «نتمنى أن يكون كريستيانو رونالدو الأفضل دائماً، كما أن اتحاد غرف الملابس هو مفتاح النجاح لأي فريق».

وفي تعليقه حول الأنباء التي تشير إلى عودة البرتغالي مورينيو لتدريب الريال، قال: «لا أحد من اللاعبين يقرر من سيأتي أو يرحل، حتى قادة الفرق من اللاعبين، وأنا منهم، لا يقررون ذلك أيضاً، والريال لعب من دون مورينيو خمس سنوات فزنا خلالها بالكثير، واسمحوا لي.. لن أدخل هذه اللعبة لأنني يجب أن أحترم المدرب الحالي سولاري».

وعن موقف زميله إيسكو وغضبه من عدم اللعب كثيراً، قال: «الجميع يعرف أن مستوى المنافسة في الريال عالٍ جداً، ومن المنطقي ألا تكون سعيداً، عندما لا تلعب».