منتخب البوتشيا يحقق أفضل مشاركة له في بطولة فزاع الدولية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نجح لاعبو منتخب الإمارات للبوتشيا في تقديم أفضل مشاركة لهم في بطولة فزاع الدولية، التي أقيمت نسختها الخامسة بمشاركة قياسية لأكثر من 100 لاعب ولاعبة، من 22 دولة. وتألق نجوم المنتخب في منافسات الفرق بعد أداء فني مميز، ونجح بشكل واضح في مباراته أمام فريق هونغ كونغ، والذي يعد من الفرق القوية المرشحة للفوز بإحدى الميداليات الملونة في البطولة، رغم خسارته 6-2.

وشهدت المباراة مستوى فنياً متطوراً، وبرز بشكل كبير اللاعب خالد المراشدة، ما عكس التقدم الذي تشهده اللعبة على مستوى المنتخب. وتألف الفريق من طه الياسي وصالح العلايلي وأحمد الشامسي والكابتن خالد المراشدة، الذي عرف كيف يوجه ويقود بقية اللاعبين، لإبراز أحسن ما عندهم في هذه المباراة، بإشراف وقيادة المدرب التونسي محمد علي الصادقي.

وقالت نائب المدير التنفيذي لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، فوزية البلوشي، إن البطولة الحالية كشفت عن تقلص الفارق الفني بين لاعبي الإمارات والمنتخبات الأخرى، وتابعت في تصريحات صحافية:

الاحتكاك الفني مع أفضل لاعبي العالم أسهم بتعزيز الخبرة لدى اللاعبين جميعاً، ولاعبي الإمارات بشكل خاص. وأشادت البلوشي بالمستوى المتطور للمنتخب، وقالت: التدريب اليومي وانضباط اللاعبين أسهما بالتألق أيضاً.