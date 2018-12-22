بيرغ: كل شيء ممكن في كرة القدم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يستعد لاعب العين، الدولي السويدي ماركوس بيرغ مع «الزعيم» لخوض واحدة من أهم المباريات في تاريخ النادي إن لم تكن أهمها، وهي المباراة النهائية لكأس العالم للأندية لكرة القدم أمام بطل أوروبا في آخر ثلاثة مواسم، ريال مدريد الإسباني، وما سيزيد من حلاوة لعب النهائي، أن العين أقصى في الأدوار الماضية ثلاثة أبطال لقاراتهم، بداية ببطل أوقيانوسيا تيم ويلينغتون النيوزيلندي، ثم بطل إفريقيا الترجي التونسي، وأخيراً بطل ليبرتادوريس ريفر بليت الأرجنتيني. ورغم أن ماركوس بيرغ لم يلعب المواجهتين الأولى والثانية أساسياً بسبب عدم الجاهزية، فإنه أسهم بشكل كبير في وصول العين إلى النهائي، فهو الذي سجل الهدف الثالث أمام تيم ويلينغتون قبل دقائق من نهاية المباراة، منقذاً فريقه من الهزيمة والإقصاء، كما سجل الهدف الأول أمام ريفر بليت مانحاً التقدم لفريقه قبل أن يتأهل العين في النهاية بركلات الترجيح. ويقول الدولي السويدي في حديثه لموقع «فيفا» رداً على سؤال عن إحساسه وهو يعيش هذه التجربة الرائعة: «فريقنا يستحق التواجد في المباراة النهائية، لقد أظهرنا للجميع مرة أخرى قيمة العين، ففخرنا كبير بما قدمناه حتى الآن، لأننا فعلاً قدمنا أداءً رائعاً، ووصولنا للنهائي كان مستحقاً». ويرى بيرغ أن ما زاد من حلاوة الوصول إلى النهائي أن العين لم يكن مرشحاً قبل البطولة: «كنا نطمح لهذا الإنجاز منذ البداية لأننا توجنا بلقب الدوري الإماراتي، لكن المنافسين هم أبطال القارات، لهذا لم نكن الفريق المرشح على الورق للذهاب بعيداً، لكننا أظهرنا للجميع ما يمكننا تقديمه فوق أرضية الميدان».

وأضاف لاعب فريق العين أن «ريال مدريد فريق كبير وقوي وغني عن التعريف، فمن دون شك هو المرشح للفوز في المباراة النهائية، لكن كل شيء ممكن في كرة القدم، فالعام الماضي فريق الجزيرة قدم مباراة جيدة أمام الريال، وفي حال لعبنا بمستوى عالٍ يمكننا أن نحصل على فرصة أمامهم، أما بخصوص الطريقة التي سنواجههم بها، فمما لا شك فيه أن لدى المدرب فكرة عن الخطة التكتيكية التي سنتبعها أمام بطل أوروبا».