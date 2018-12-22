راشد بن حمدان: العين سفير فوق العادة.. ولا حدود لطموحاته

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أشاد الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، بالإنجاز التاريخي الذي حققه فريق العين بتأهله إلى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للأندية، وأثنى على الأداء الرجولي والروح القتالية التي تحلى بها لاعبو العين منذ اليوم الأول للبطولة، مُحققين الفوز في ثلاث مباريات متتالية على بطل أوقيانوسيا وإفريقيا وأميركا الجنوبية، ليقدم ممثل الوطن ملحمة تاريخية ستكتب بأسطر من ذهب.

وقال في بيان، أمس: «يطيبُ لي أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس نادي العين، رئيس مجلس الشرف، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين، وكل مُحبي ومنتسبي نادي العين، بمناسبة تأهله المُستحق إلى المباراة النهائية في كأس العالم للأندية».

وأضاف: «كما يطيب لي أن أُعرب عن فخري واعتزازي بالأداء البطولي الذي يُقدمه ممثل الوطن في ملحمة تاريخية بدأت منذ اليوم الأول لانطلاق البطولة، ليُثبت للعالم أجمع أن الدولة وأبناءها الأبطال قادرون على تقديم النموذج المُشرف وضرب أروع الأمثلة في المجالات كافة، ما يعكس قدرة وإصرار الشعب الإماراتي على فعل المستحيل وخوض الصعاب، ليبقى اسم دولتنا الحبيبة مصدر فخرٍ وتقديرٍ من العالم أجمع، ويبقى نادي العين بحق سفيراً فوق العادة للدولة ولا حدود لطموحاته».

- الأبطال قادرون على تقديم النموذج المشرّف في نهائي المونديال.