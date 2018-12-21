زاكيروني يمنح لاعبي المنتخب راحة لمدة 48 ساعة

المصدر: منصور السندي - دبي

منح الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني ،لاعبي المنتخب راحة لمدة 48 ساعة على أن تستأنف التدريبات مجددا على ملعب ند الشبا في دبي يوم الإثنين المقبل وذلك ضمن المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لكأس آسيا المقررة في الإمارات خلال الفترة من الخامس من يناير حتى الأول من فبراير المقبلين، علما بأنه شارك في التدريبات الأخيرة التي أقيمت على ملعب ند الشبا 25 لاعبا.

وأدى المنتخب الذي يقيم في فندق ميدان في دبي، تقسيمة مشتركة مع لاعبي المنتخب الأولمبي، وسيخوض المنتخب مباراة ودية في دبي يوم 28 الجاري أمام المنتخب الكويتي.

وذكر اتحاد الكرة في بيان صحافي أن نجوم العين في المنتخب سينضمون الى معسكر المنتخب إعتبارا من يوم الإثنين المقبل عقب فراغهم من المشاركة مع فريقهم في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية المقررة غدا السبت في أبو ظبي أمام فريق ريال مدريد الإسباني.

ويستهل المنتخب مشواره في كأس اسيا أمام نظيره المنتخب البحريني في المباراة الافتتاحية لكأس اسيا في الخامس من يناير المقبل