محمد شمل: قفزات خالد عيسى تؤهله للانضمام إلى الكرة الطائرة

المصدر: معاذ كمبال - العين

قال قائد فريق العين للكرة الطائرة، محمد شمل، إن المستوى الذي يقدمه حارس مرمى فريق العين لكرة القدم، الدولي خالد عيسى، وتألقه المستمر في التصدي لركلات الترجيح خلال مباريات كأس العالم للأندية «يؤهلانه مستقبلاً للانضمام للكرة الطائرة في حال كانت لديه الرغبة في استكمال مسيرته الرياضية في نشاط آخر غير كرة القدم»، مؤكداً في الوقت نفسه أن لاعبي فريق العين للطائرة شاهدوا المباريات السابقة لـ«الزعيم» من المدرجات.

وأكد شمل لـ«الإمارات اليوم» أن الدولي خالد عيسى يمتلك قفزات مميزة، وأن ذلك ظهر واضحاً في تصديه لركلات الترجيح في مباراتي تيم ويلغنتون النيوزيلندي خلال مباراة الجولة الأولى من المونديال، وكذلك أمام ريفر بليت الأرجنتيني في نصف النهائي، وقال: «لديه قدرة عالية على القفز باتجاه الكرة والتصدي لها، وقد قام بمجهود كبير في قيادة الفريق، وأسهم بشكل واضح في وصول العين إلى الدور النهائي، وأعتقد أنه إحدى نقاط القوة في فريق العين في البطولة الحالية».

وأضاف قائد فريق العين للطائرة: «بالتأكيد قدراته تؤهله للعب كرة الطائرة، هو حارس رشيق ويستطيع أن يقرأ مسار الكرة بسرعة فائقة، لديه القدرة على القفز وهو ما قد يحتاجه اللاعب في الكرة الطائرة، أضف إلى ذلك أن تركيزه عال في الملعب، ويمتاز بروح الحماس التي ينقلها لزملائه وللجماهير، وهو ما ظهر واضحاً خلال ركلات الترجيح في مواجهة ريفر بليت». وكشف محمد شمل أنه كان في السابق حارس مرمى في المراحل السنية، لكنه فضل بعدها الاتجاه لممارسة الكرة الطائرة، وقال: «حينما كنت صغيراً انضممت للمراحل السنية، وكنت أفضل اللعب كحارس مرمى، لكن بعد ذلك قررت الاتجاه للطائرة، لست نادماً على ذلك، أنا سعيد بما حققناه في المواسم الماضية، ولدينا أهداف في الموسم الحالي نريد أن نجعلها حقيقة». وأكد شمل أن لاعبي فريق العين للكرة الطائرة يقفون في خط واحد مع فريق كرة القدم، لافتاً إلى أنهم قاموا بتغيير موعد الحصة التدريبية الثلاثاء الماضي لتزامنها مع مباراة ريفر بليت، وقال: «كل عناصر الفريق جلسوا في مدرجات استاد هزاع بن زايد من أجل مساندة الفريق، لأن هذه هي الروح التي تجمعنا في هذا النادي».

وأشار إلى أنهم سيتجهون للعاصمة أبوظبي غداً من أجل الوقوف خلف «الزعيم» في مباراته التاريخية أمام ريال مدريد الإسباني، وقال: «الجميع سعيد بما يقدمه الفريق في هذه البطولة، الوصول للمباراة النهائية في حد ذاته إنجاز، ونحن من جانبنا سنقف خلف زملائنا في فريق كرة القدم، ونتمنى لهم التوفيق في هذه المباراة الكبيرة».