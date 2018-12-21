مهلة للانضباط قبل البت في قضية الجزيرة ووكيل لاعبين

المصدر: منصور السندي - دبي

قرّرت لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها الأخيرة برئاسة المستشار عادل عبدالله الجنيبي، منح مهلة للجنة الانضباط حتى 26 الجاري، لتقديم مذكرة بحيثيات قرار اللجنة الخاص بشكوى أحد وكلاء اللاعبين ضد نادي الجزيرة، وإلزامه دفع مبلغ مليونين و322 ألفاً و50 درهماً، تنفيذاً لقرار صادر من المحكمة الرياضية الدولية، عبارة عن مستحقات مالية للوكيل عن دوره في صفقة لاعب النادي السابق الإكوادوري فيليبي كاسيدو.

وتنتظر لجنة الاستئناف أيضاً تعقيباً من النادي على تلك الحيثيات، تمهيداً لإصدار القرار المناسب في القضية.