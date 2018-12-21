حصة تدريبية مشتركة للمنتخب و«الأولمبي»

المصدر: منصور السندي - دبي

يؤدي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم عند الساعة 18:30 من مساء اليوم على ملعب ند الشبا في دبي، حصة تدريبية مشتركة مع المنتخب الأولمبي، في إطار تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لكأس آسيا المقررة في الإمارات في الفترة من الخامس من يناير حتى الأول من فبراير المقبلين، إذ يهدف مدرب المنتخب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني إلى التعرف على أكبر عدد من اللاعبين بمن فيهم عناصر الأولمبي، وذلك قبل المباراة الودية المرتقبة أمام المنتخب الكويتي الأربعاء المقبل، كونها تعد البروفة الاخيرة للمنتخب قبل كأس آسيا.

ويعكف الجهاز الفني للمنتخب في المرحلة الحالية على رفع معدل اللياقة البدنية، وزيادة درجة الانسجام بين أفراد المنتخب، بجانب العمل على الجوانب التكتيكية بهدف الوصول إلى الجاهزية البدنية والفنية المطلوبة قبل انطلاقة البطولة.

وأعلن الجهاز الفني أنه سيجري تقييماً شاملاً للاعبين عقب نهاية المرحلة الحالية للمعسكر الداخلي في دبي، وذلك لإعلان القائمة النهائية التي تضم لاعبي العين عقب فراغهم من المباراة النهائية لكأس العالم للأندية أمام ريال مدريد.

ويستهل المنتخب مشواره في كأس آسيا بلقاء المنتخب البحريني بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

ويعول زاكيروني على المباراة الودية المرتقبة مع الكويت للوصول الى التشكيلة النهائية التي سيخوض بها المنتخب مبارياته في كأس آسيا، وكذلك الاستقرار على طريقة وخطة اللعب التي سيعتمدها في البطولة.

ويدرب المنتخب حالياً بمشاركة 25 لاعباً، فيما يغيب لاعبو العين عن المنتخب بسبب ارتباطهم بفريقهم في مونديال الأندية.

وتضم قائمة المنتخب اللاعبين: علي خصيف، فارس جمعة، علي مبخوت، خلفان مبارك، محمد جمال، خليفة الحمادي (الجزيرة)، ومحمد مرزوق، وليد عباس، ماجد حسن، أحمد خليل، إسماعيل الحمادي (شباب الأهلي دبي)، وخليفة مبارك غانم، محمود خميس، طارق أحمد، محمد العكبري (النصر)، وسالم العزيزي، خميس إسماعيل، علي سالمين (الوصل)، وسيف راشد، الحسن صالح، ماجد سرور (الشارقة)، ومحمد حسن الشامسي، أحمد راشد (الوحدة)، وفهد الظنحاني (بني ياس)، ومحمد خلفان المسماري (الفجيرة).

من جهة أخرى، أعلن اتحاد الكرة أن حملة «منصور يا الأبيض» التي أطلقها الاتحاد أخيراً من أجل مساندة المنتخب، حظيت بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

المنتخب يخوض

مباراة ودية أمام

نظيره الكويتي

الأربعاء المقبل.