منتخب الهند أول الواصلين للمشاركة في كأس آسيا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بات منتخب الهند لكرة القدم أول المنتخبات التي تصل إلى الإمارات تحضيراً للمشاركة في النسخة المقبل للبطولة القارية التي تنطلق 5 يناير المقبل. وحطت طائرة المنتخب الهندي أمس في مطار أبوظبي الدولي، حيث كان في انتظار الفريق الحافلة المخصصة له التي تحمل شعار المنتخب في البطولة «النمور الزرقاء.. أمل أمة بأكملها».

وحظي الفريق باستقبال حافل لدى وصوله أبوظبي حيث توافد العديد من أعضاء الجالية الهندية بالبلاد والتي يقدر عددها بـ3.3 ملايين مقيم، لتشجيع اللاعبين والهتاف لهم قبل انتقالهم إلى مقر إقامتهم. وتشارك الهند في الحدث الآسيوي للمرة الرابعة بعد أعوام 1964 و1984 و2011. وكان ستيفن كونستانتين مدرب المنتخب الهندي أعلن عن قائمة مبدئية للبطولة تضم 34 لاعباً قبل أن يتم تقليصهم إلى 28 لاعباً سافروا على متن طائرة الفريق إلى أبوظبي. وسيعلن الجهاز الفني للفريق عن القائمة النهائية التي ستضم 23 لاعباً قبل انطلاق البطولة في 5 يناير.

وأوقعت القرعة الهند في المجموعة الأولى للبطولة إلى جانب المنتخب الوطني، وتايلاند، والبحرين.