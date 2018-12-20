سيف راشد: نتائج العين في «العالمية» تحفّز لاعبي المنتخب في كأس آسيا

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد لاعب الشارقة والمنتخب الوطني لكرة القدم، سيف راشد، أن النتائج الإيجابية، التي حققها العين في كأس العالم للأندية المقامة حالياً في أبوظبي، تحفز لاعبي المنتخب في كأس آسيا، وتدفعهم للعمل بقوة من أجل تشريف الكرة الإماراتية، خلال الظهور المرتقب للمنتخب في كأس آسيا المقررة في الإمارات، خلال الفترة من 5 يناير حتى الأول من فبراير المقبلين، بمشاركة 24 منتخباً، مشدداً على أن هناك تركيزاً عالياً ورغبة كبيرة من لاعبي المنتخب في الفوز وتقديم أقصى جهد، مشيراً إلى أن الكل يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، واصفاً البطولة بالصعبة، كونها تشهد مشاركة منتخبات قوية، وكل المنتخبات ترغب في المنافسة بقوة في لقب البطولة.

وقال سيف راشد، في تصريحات صحافية: «سعادتي كبيرة بالنتائج الإيجابية لفريق العين في كأس العالم للأندية، وتشريفه الكرة الإماراتية، ومثل هذا الأداء المتميز يعد حافزاً للاعبي المنتخب للسير على خطى العين، خلال المحفل القاري المقبل».

ويواصل المنتخب تدريباته اليومية على ملعب ند الشبا بدبي، في إطار المرحلة الأخيرة من برنامج إعداد المنتخب للبطولة الآسيوية، التي ستستمر حتى موعد انطلاقة الحدث، علماً بأن تدريبات المنتخب ستنتقل في الثاني من يناير المقبل إلى ملعب جامعة نيويورك، في جزيرة السعديات في أبوظبي.

وأضاف سيف راشد: «بطولة آسيا المقبلة تعتبر من البطولات القوية والصعبة، نظراً لمشاركة العديد من المنتخبات القوية التي ترغب في المنافسة بقوة في اللقب، إضافة إلى أن زيادة عدد المنتخبات إلى 24 منتخباً تشير إلى أن المنتخب على موعد مع بطولة قوية بكل المقاييس».

ووصف سيف راشد استعدادات المنتخب الحالية، من خلال معسكره الداخلي في دبي، بأنها متواكبة مع قوة البطولة، نظراً لأن هناك تركيزاً عالياً، ورغبة كبيرة من اللاعبين في تقديم أقصى جهد والعمل على الفوز، من أجل تشريف الوطن ورفع رايته عالية خفاقة. ودعا سيف راشد الجمهور الإماراتي إلى الالتفاف خلف المنتخب خلال الفترة المقبلة، والعمل على دعمه وتشجيع اللاعبين، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الوجوه الشابة في المنتخب الوطني، لاتزال بحاجة ماسة إلى الدعم والتشجيع، خلال البطولة القارية المقبلة.

من جانب آخر، ينتظر أن يكون المدير الفني للمنتخب، الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، قد تلقى تقريراً طبياً مفصلاً عن حالة لاعب الوحدة والمنتخب الوطني إسماعيل مطر، في أعقاب قيامه أخيراً بإجراء عملية جراحية، بعدما تعرض للإصابة في الفك الأيمن، خلال مباراة فريقه أمام الشارقة، في الجولة 12 لدوري الخليج العربي.

من جهة أخرى، تسود تدريبات المنتخب على ملعب ند الشبا في دبي أجواء تفاؤل كبير، خصوصاً في أعقاب الروح المعنوية الحالية في أوساط اللاعبين، ورغبتهم في تحقيق إنجاز جديد للكرة الإماراتية، لاسيما أن البطولة تقام في الإمارات ووسط الجمهور الإماراتي، الذي يترقب ظهور الأبيض بصورة مختلفة عن تلك التي ظهر بها في الفترة الماضية. وتشهد تدريبات المنتخب تسابقاً كبيراً بين لاعبي المنتخب من أجل التألق، طمعاً من كل لاعب بالمنتخب في حجز مكانه ضمن القائمة النهائية لكأس آسيا، التي تضمن 23 لاعباً، والتي سيقوم زاكيروني بتسليمها إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الأربعاء المقبل، وذلك وفقاً لنص لائحة البطولة، التي تحدد عدد اللاعبين الذين سيوجدون في قائمة كل منتخب في هذه البطولة، علماً بأن مباراة المنتخب المرتقبة يوم 28 الجاري، مع نظيره المنتخب الكويتي في دبي، ستكون آخر مباراة يخوضها الأبيض استعداداً لكأس آسيا.

وتضم قائمة المنتخب الحالية 25 لاعباً، بعد استبعاد لاعب الجزيرة أحمد ربيع، بداعي الإصابة.

- كل لاعبي المنتخب يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

- كأس آسيا بطولة صعبة وكل المنتخبات ترغب بالمنافسة في اللقب.