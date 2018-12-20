محمد بن زايد للعيناوية: لنرسم معاً فرحة وطن

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فريق العين على الأداء البطولي في كأس العالم للأندية المقامة حالياً في أبوظبي، والتأهل التاريخي للمباراة النهائية، بعد الفوز على فريق ريفر بليت الأرجنتيني بركلات الترجيح 5-4، أول من أمس، عقب انتهاء المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، على استاد هزاع بن زايد في العين.

وقال صاحب السمو، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أسعدنا تأهل نادي العين لنهائي كأس العالم للأندية.. تمنياتنا أن يتواصل الأداء البطولي (للعيناوي)، لتحقيق الإنجاز التاريخي المشرف، وأن تقف جماهير الإمارات الوفية خلفه التي طالما صنعت الفارق.. لنرسم معاً فرحة وطن بإذن الله».

وشهدت مباراة الدور نصف النهائي تألقاً لافتاً للعين، وسجل له السويدي ماركوس بيرغ (3)، والبرازيلي كايو فرنانديز (51) هدفي العين، فيما أحرز هدفي ريفر بليت النجم الكولومبي سانتوس بوري (11 و16).

وفي ركلات الترجيح، كان عيسى على الموعد لقيادة فريقه لصناعة التاريخ، بعدما تصدى للركلة الخامسة لريفر بليت، التي سددها إنزو بيريز، ليستحق جائزة أفضل لاعب في المباراة للمرة الثانية بعد الأولى أمام تيم ويلنغيتون النيوزيلندي بطل أوقيانيا، والتي حسمها فريقه بركلات الترجيح التي تألق فيها أيضاً.

وأصبح العين أول فريق إماراتي يتأهل للنهائي، وثاني فريق عربي بعد الرجاء البيضاوي المغربي، الذي كان خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني صفر-2، في نهائي نسخة 2013 بمراكش.

من جهته، فشل ريفر بليت في تكرار ما فعله في مشاركته الأولى عام 2015، عندما هزم سانفريتشي هيروشيما الياباني 1-صفر، وتأهل للنهائي، قبل أن يخسر أمام برشلونة الإسباني بثلاثية نظيفة.