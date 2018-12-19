بالفيديو.. الأرقام تتكسر تحت أقدام "العيناوية"

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

خطف فريق العين الأضواء بأرقام تسجل للمرة الأولى في مونديال الأندية المقام حالياً في أبوظبي، بعد تأهله التاريخي إلى المباراة النهائية بعد أن تجاوز ريفر بليت الأرجنتيني "بطل أمريكا الجنوبية"، وكان قبلها قد انتصر على ويلنغتون النيوزلندي "بطل أوقيانوسيا"، والترجي التونسي "بطل إفريقيا".

العين رسم فرحة الوطن نرصده أجمل مشاهد التأهل عبر الفيديو التالي.