ذكريات 2016 تحفّز كاشيما أمام ريال مدريد في أبوظبي

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

يُطلّ نادي ريال مدريد الإسباني على مونديال الأندية المقامة حالياً في ضيافة العاصمة أبوظبي، عندما يلتقي عند الـ8:30 من مساء اليوم فريق كاشيما انتلرز الياباني، على استاد مدينة زايد، لحساب الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات حتى 22 الجاري.

وستكون المباراة إعادة للنهائي الذي جمع الفريقين في نسخة 2016 في اليابان، الذي انتهى لمصلحة ريال مدريد بعد التمديد 4-2 (الوقت الاصلي 2-2)، بعدما حوّل النادي الملكي تأخره 1-2 الى فوز بفضل ثلاثية لنجمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي غادر في الصيف الماضي الى يوفنتوس الإيطالي.

ولن تختلف دوافع ريال مدريد عن المرات الثلاث السابقة التي شارك فيها من قبل في مونديال الأندية كبطل للقارة العجوز.

ويستهدف نجوم الميرينغي، لقب المونديال على الرغم من تراجع مستوى العملاق الإسباني هذا الموسم، خصوصاً على الصعيد المحلي.

ويطمح ريال مدريد الى تحقيق أرقام قياسية جديدة في البطولة، وأهمها التتويج للمرة الرابعة بعد أعوام 2014 و2016 و2017 وتخطي منافسه التقليدي برشلونة في عدد الألقاب (الفريقان يملكان ثلاثة ألقاب حالياً)، وأن يصبح أول فريق يحرز ثلاثة ألقاب توالياً، بعد انجازه في النسخة الماضية عندما بات أول من يدافع عن لقبه بنجاح.

وستكون البطولة فرصة للمدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري لإهداء ريال مدريد أول الألقاب تحت قيادته، بعدما استلم مهامه مدرباً له في أكتوبر الماضي بديلاً ليولن لوبيتيغي الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج.

ويبدو ريال في أوج جاهزيته على مستوى الأفراد، بعد تأكد مشاركة نجم خط الوسط ماركو اسينسيو، وغاريث بل، وناتشو وماريانو، الذين لم يشاركوا في المران الجماعي الأول الذي أقامه الفريق على أرض استاد جامعة نيويورك.

في المقابل، يتطلع فريق كاشيما انتلرز، إلى الثأر من ريال مدريد الذي حرمه من دخول تاريخ مونديال الأندية.

ولن يكون مستبعداً على بطل القارة الصفراء أن يُحقق المفاجأة أمام العملاق الاسباني الليلة، بعد الأداء البطولي الذي قدمه أمام غوادالاخارا المكسيكي، ونجاحه في قلب تخلّفه في الشوط الأول إلى الفوز بنتيجة 3-2.

ونجح كاشيما انتلرز، في السير على خطى مواطنيه فريقي جامبا أوساكا وكاشيوا اللذين تمكنا من الفوز على باتشوكا ومونتيري المكسيكيين في البطولة ذاتها.

وتعد نتائج كاشيما انتلرز، هي الأبرز بين الفرق اليابانية، على الرغم من أنه لم يُشارك سوى في مناسبة واحدة من قبل في عام 2016.

ونجح كاشيما في أول مشاركة له في أن يتجاوز عقبة أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في الدور التمهيدي 2-1، ثم عاد وتغلب على اتلتيكو ناسيونال الكولومبي في نصف النهائي بنتيجة 3-0.

وخاض الفريق الياباني أربع مباريات في البطولة، حقق الفوز في مناسبتين، وخسر مباراة واحدة كانت بالمصادفة أمام الريال.

للاطلاع على تشكيلة الفريقين، يرجى الضغط على هذا الرابط.