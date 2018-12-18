بالصور.. العين يطيح بريفر بليت ويتأهل إلى نهائي مونديال الأندية

المصدر: محمد أبوإسماعيل دبي

واصل العين الإماراتي، إبهاره في كأس العالم للأندية لكرة القدم، بالفوز على ريفر بليت الأرجنتيني 5-4 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 2-2، على إستاد هزاع بن زايد بمدينة العين، ضمن الدور قبل النهائي للبطولة.

واصبح العين اول فريق اماراتي يتأهل الى النهائي، وثاني فريق عربي بعد الرجاء البيضاوي المغربي الذي كان خسر امام بايرن ميونيخ الالماني صفر-2 في نهائي نسخة 2013 في مراكش.

ويلتقي العين على الميدالية الذهبية يوم السبت المقبل، مع الفائز من المباراة الثانية للدور قبل النهائي بين ريال مدريد الإسباني وكاشيما الياباني غداً الأربعاء، بينما يلتقي ريفر بليت في مباراة تحديد الميدالية البرونزية السبت أيضاً، مع الخاسر من المباراة الثانية لنصف النهائي.