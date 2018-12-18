الأندية المصرية والسعودية تحدّد طريق الوصل إلى نهائي كأس زايد

المصدر: أحمد طارق - أبوظبي

أسفرت قرعة دور الثمانية لمسابقة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، عن وقوع الوصل في مواجهة سعودية جديدة، بالالتقاء مع الأهلي السعودي في ربع النهائي، وذلك بعدما كان «الإمبراطور» قد تخطى الاتحاد السعودي في دور الـ32، ثم الأهلي المصري في ثُمن النهائي.

وشهدت القرعة، أمس، في أبوظبي، الإعلان عن مواجهات مثيرة، إذ سيلعب الهلال السعودي مع الاتحاد السكندري المصري، والرجاء المغربي مع النجم الساحلي التونسي، وأخيراً مولودية الجزائر الجزائري مع المريخ السوداني.

وبات طريق الوصل إلى النهائي، الذي سيقام على استاد هزاع بن زايد في العين، مرتبطاً بتخطي الأندية المصرية والسعودية، فبعد تفوق «الأصفر» على الأهلي المصري والاتحاد السعودي، بات مطالباً بتخطي الأهلي السعودي، بينما في حال تأهل الوصل إلى نصف النهائي سيلتقي مع الفائز من الهلال والاتحاد السكندري.

وكشف الاتحاد العربي لكرة القدم عن تفاصيل مواجهات ربع النهائي وحتى الدور النهائي، إذ يلتقي الوصل على أرضه في زعبيل مع الأهلي في لقاء الذهاب، ويقام لقاء الإياب في جدة.

من جهته، قال الأمين العام للاتحاد العربي، رجاء الله السلمي، في تصريحات صحافية: «نعتز بكل ما تحقق، إذ إن الحضور الجماهيري تجاوز 380 ألف متفرج، وهو يعد رقماً قياسياً يعكس أهمية المسابقة، واهتمام الأندية العربية بالمشاركة بها، ولقد وصلنا إلى مرحلة سترتفع خلالها المنافسة إلى مستويات أكبر، في الأدوار الحاسمة».

وكشف السلمي عن أن الاتحاد العربي سيبدأ، وفقاً لتوجيه رئيس الاتحاد العربي، تركي آل الشيخ، إجراءات التجهيز لتنظيم بطولة أخرى بالقوة نفسها، ستكون مخصصة للمنتخبات العربية، وبطولة أخرى للفئات السنية في المرحلة المقبلة.

من جانبه قال عضو شركة الكرة في نادي الوصل، حميد يوسف، إن جميع الأندية كانت تتمنى مواجهة «الإمبراطور» وذلك وفقاً لنتائج الفريق في الدوري، ويعتبرون «الفهود» هو الأقل في المستوى مقارنة بالفرق السبعة الأخرى في ربع النهائي.

وأضاف: «الوصل جاهز لمواجهة أي فريق، خصوصاً أن جميع الفرق المتأهلة قوية، ونحترمهم جميعاً، وتذبذب مستوى الوصل في البطولات المحلية، مقارنة بالنتائج الجيدة في كأس زايد، تمنح الفريق الدافع للظهور بشكل قوي».

قرعة الأدوار النهائية

نصف النهائي

■الفائز من الهلال السعودي والاتحاد السكندري × الفائز من الوصل والأهلي السعودي.

■الفائز من الرجاء المغربي والنجم الساحلي التونسي × الفائز من مولودية الجزائر والمريخ السوداني.

النهائي

■يقام على استاد هزاع بن زايد في العين من مباراة واحدة.