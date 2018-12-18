العواني: نحرص على إيصال رسالة السلام والتسامح

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكدت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم للأندية «الإمارات 2018»، أن البطولة تعكس التزام الدولة بتعزيز قيم السلام والتسامح.

وقال مدير البطولة في اللجنة المحلية المنظمة للبطولة، عارف العواني، في تصريحات صحافية: «ستبقى أبوظبي وجهة مميّزة لاستضافة مختلف بطولات كرة القدم وغيرها من الفعاليات الرياضية، وذلك في إطار حرص الإمارات على دعم الرياضة كوسيلة للتقريب بين الناس من مختلف الخلفيات والجنسيات، وإيصال رسالة السلام والتسامح، وهي قيم تتمثل في كل الفعاليات والمناسبات التي تستضيفها الدولة».

وأثنى العواني على جهود الداعمين العالميين للبطولة وزيارتهم للدولة، وذلك بعد مشاهدته لقاءين من بطولة كأس العالم للأندية استضافهما استاد هزاع بن زايد، وجمعا بين الأندية الأبطال لإفريقيا وآسيا وأميركا الشمالية، فضلاً عن نادي العين الإماراتي ممثل الدولة.

وأضاف: «شهدت هذه المباريات حضوراً من القارات الثلاث بالإضافة إلى الجمهور الإماراتي، ليتفاعل الجميع في أجواء ملؤها السلام دون أي حواجز أو توترات، ما يعكس ما تتسم به الدولة من أمان وسلام. إنها رسالة في غاية الإيجابية أثناء استعدادنا لاستضافة كأس آسيا خلال ثلاثة أسابيع، لنؤكد مجدداً قدرتنا على احتضان القارة الآسيوية جمعاء في بلادنا الوادعة».