كايو يتحدث «البرتغالية» و«اليابانية».. ويتوعّد ريفير بليت بـ «العربية»

المصدر: العين - الإمارات اليوم

لفت لاعب فريق العين، البرازيلي كايو لوكاس، الأنظار بعد حديثه باللغة العربية، في ردّ على سؤال عما إذا كان يتوقع أن يسجل هدفاً في شباك فريق ريفير بليت الأرجنتيني، في المباراة التي ستجمع فريقه، مساء اليوم، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية لكرة القدم.

وردّ كايو، الذي يتحدث اللغتين البرتغالية واليابانية، ونجح في تعلم بعض الكلمات العربية أخيراً، على السؤال بالقول: «إن شاء الله سأسجل أمام ريفير بليت أول أهدافي في البطولة»، وفقاً لما أورده موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان اللاعب البرازيلي انتقل لصفوف العين قبل موسمين، قادماً من فريق كاشيما انتلرز الياباني، وقضى موسمين رائعين مع «الزعيم»، استطاع خلالهما أن يصبح أحد هدافي الفريق بتسجيل 40 هدفاً في مختلف المسابقات، كما كوّن صداقات عديدة مع لاعبي الفريق مكنته من تعلم العديد من الكلمات العربية التي درج على استخدمها مع وسائل الإعلام.

وعاش البرازيلي كايو بداية مشوار صعبة في كرة القدم، إذ لعب في الفئات الصغرى لنادي ساو باولو البرازيلي، ولم يتمكن من فرض نفسه للعب مع الفريق الأول، ليجرب حظه مع سانتوس وبالميراس لكنه قوبل بالرفض، وكان كايو قاب قوسين أو أدنى من التوقف عن لعب كرة القدم، قبل أن يتم اكتشافه من جامعة يابانية، لينتقل للعب مع الفريق المدرسي لكوكوشاي كيميتسو، الذي فتح له الأبواب بعدها للانتقال إلى كاشيما انتليرز سنة 2014، ويوقع أول عقد احترافي في مشواره الكروي.

القصة التي عاشها كايو جعلته أكثر قوة ورغبة في التألق، حيث فاز مع كاشيما بلقب الدوري سنة 2016، ليجد نفسه هدافاً في العين برصيد 40 هدفاً منذ لحاقه بالفريق، وها هو يلعب إحدى أكبر المنافسات العالمية؛ كأس العالم للأندية، ويسهم بشكل كبير في تألق فريقه والوصول لنصف النهائي الذي سيواجه فيه أحد عمالقة العالم كروياً، نادي ريفير بليت الأرجنتيني. وقال البرازيلي كايو لموقع «فيفا»، أمس، عما يعيشه مع فريقه العين لاعباً محترفاً: «هدفي هو تقديم كل ما لدي فوق الميدان، سواء بتسجيل الأهداف أو تقديم الكرات الحاسمة، كما أهدف إلى مساعدة فريقي على أن يكون في المستوى، وأن نحقق نتائج جماعية رائعة، فهذا ما أصبو إليه وهذا هدفي».

ويعيش فريق العين والبرازيلي كايو حلماً حقيقياً في كأس العالم للأندية، من خلال الوصول للمباراة نصف النهائية، التي ستلعب أمام فريق ريفير بليت الأرجنتيني، إذ يحاول اللاعب أن يستمتع بكل دقيقة، ويقول «إنه إحساس رائع بعد بلوغنا الدور نصف النهائي، ما يسمح لنا بالاستمتاع كثيراً بالإنجاز المحقق لحد الآن، فعلينا أن نكون سعداء، وأن نفخر بما يقدمه فريقنا على أرضية الميدان، بما أننا نقدم كل ما لدينا من أجل تحقيق الفوز، والآن علينا التفكير في المباراة المقبلة وطي صفحة الترجي».

• 40 هدفاً سجلها كايو مع العين في مختلف المسابقات.