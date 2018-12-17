افتتاح النسخة الخامسة من بطولة فزاع الدولية للبوتشيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انطلقت، أول من أمس، فعاليات النسخة الخامسة من بطولة فزاع الدولية للبوتشيا «بطولة العالم المفتوحة»، التي تقام برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها نادي دبي لأصحاب الهمم حتى 21 الجاري.

حضر فعاليات الحفل رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، ثاني جمعة بالرقاد، ورئيس الاتحاد الدولي للبوتشيا، البريطاني ديفيد هادفيلد، وعضو المجلس الوطني الاتحادي عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، عزة سليمان، ومدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، ماجد العصيمي. وجاء حفل الافتتاح مبهراً من كل النواحي التنظيمية والفنية، ونشر البهجة بين الحضور من ضيوف الدولة من لاعبين وإداريين وحكام، وشمل الافتتاح استعراض الدول المشاركة، تلاه تأدية القسم من قبل مدرب منتخب الإمارات محمد علي، واللاعبة رئيسة الفلاسي، ثم عرض فيديو سلط الضوء على تاريخ بطولات فزاع الدولية في مختلف البطولات المخصصة لأصحاب الهمم منذ 10 أعوام، وفقرة تراثية باليولة قدمها منتسبو نادي دبي لأصحاب الهمم، ثم فقرات راقصة بتأثير أشعة الليزر، وقد شهد حفل الافتتاح، الذي استمر 45 دقيقة، تفاعلاً كبيراً من قبل رئيس الاتحاد الدولي وبقية الحضور.