لوفانور: أشجّع العين في مونديال الأندية

المصدر: دبي الإمارات اليوم

عبّر مهاجم شباب الأهلي، المولدوفي لوفانور هنريكي، عن سعادته بتحقيق العين انتصارين متتاليين في بطولة العالم للأندية المقامة حالياً في أبوظبي، مؤكداً أن الزعيم استحق الفوز لما قدمه من مستوى مميز. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أنا هنا منذ خمسة أعوام في الإمارات قضيتها بالمحبة والتقدير، ولذلك من الواجب عليّ أن أشجع وأحب كل ما له صلة بالإمارات، ورياضتها، وبالتأكيد سأشجع العين في مبارياته الدولية».

من جهة أخرى، وصف لوفانور النقاط الثلاث التي نالها فريقه من الفوز على الفجيرة 1-صفر، بأنها أصعب النقاط في الموسم الجاري لدوري الخليج العربي، وذلك بسبب ظروف المباراة التي صعبت تسجيل الأهداف بشكل مبكر.وقال لوفانور لـ«الإمارات اليوم»: «كنت سعيداً في تلك المباراة لأننا فزنا، ولأننا حافظنا على التركيز عالياً حتى آخر دقيقة من المباراة وهي التي شهدت تسجيل هدف الفوز، إضافة إلى كوني أسهمت في صناعة الهدف لزميلي سالمين خميس، وهو الذي حسم النتيجة لمصلحتنا».