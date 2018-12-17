تدريب استشفائي للاعبي العين استعداداً لريفير بليت

المصدر: العين - الإمارات اليوم

استهلّ العين تحضيراته لمواجهة ريفير بليت الأرجنتيني، غداً، في نصف نهائي البطولة العالمية، بحصة تدريبية صباحية، أمس، شملت تدريباً استشفائياً للاعبين الذين خاضوا المباراة بشكل أساسي، بينما أدى بقية اللاعبين تدريباً اعتيادياً.

وأكد إداري فريق الكرة الأول بنادي العين، عصام عبدالله، للموقع الرسمي لنادي العين: «تسلمنا من (الفيفا)، أمس، البرنامج الخاص بمباراة ريفير بليت، وتقرر أن يقام الاجتماع الفني الخاص بالمباراة، في تمام الثانية بعد ظهر اليوم، بقاعة كبار الشخصيات في استاد هزاع بن زايد، بينما تقرر انعقاد المؤتمر الصحافي الخاص بفريق العين، في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم، في قاعة المؤتمرات الملحقة بالاستاد».

وزاد: «من المقرر أن تنطلق الحصة التدريبية الرئيسة، حسب البرنامج المسبق والمعتمد من مدرب الفريق، في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم، على ملعب خليفة بن زايد في نادي العين، وعقبها سيعود الفريق إلى مقر معسكره».

وتعليقاً على الفوز على الترجي التونسي، قال: «الحقيقة نحن فخورون بالمستوى الرائع الذي بدا عليه الفريق في مواجهة الترجي التونسي، ما قاد (الزعيم) إلى فوز مستحق على بطل إفريقيا، والتأهل عن جدارة واستحقاق إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية (الإمارات 2018)، وجميع لاعبي الفريق كانوا على قدر التحدي والمسؤولية».

وأضاف: «ظهور (الزعيم) المشرّف في العالمية، لم تصنعه المصادفة، لأن كل محبي كرة القدم الإماراتية كانوا يترقبون ظهور العين في العالمية، لما يتمتع به الفريق من إمكانات عالية وخبرات كبيرة في التحديات الخارجية».