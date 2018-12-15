مودريتش يؤكد جاهزيته قبل مونديال أبوظبي

المصدر: أحمد طارق-دبي

أكد صانع ألعاب ريال مدريد الإسباني وأفضل لاعب في العالم، الكرواتي لوكا مودريتش، على أنه سيبذل كل ما في وسعه لقيادة فريقه للفوز ببطولة كأس العالم للأندية في أبوظبي.

وقال اللاعب الكرواتي في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): "كانت سنة مذهلة.. أتمنى أن ننهيها بأفضل طريقة ممكنة، ألا وهي الفوز بكأس العالم للأندية".

وفي عام 2018، فاز لوكا مودريتش بدوري أبطال أوروبا، واحتل مركز الوصيف في كأس العالم، واختير أفضل لاعب في العالم، كما توج بالكرة الذهبية.

وقال مودريتش: "أصل إلى هذه البطولة أفضل بكثير مقارنة مع بداية الموسم.. عانيت قليلاً لاستعادة الإيقاع بعد خوض بطولة قوية في كأس العالم.. كنت أشعر بالكثير من الإرهاق البدني والذهني.. في المباريات الأخيرة أشعر بأنني أفضل بدنياً".

وبالرغم من كل ما حققه، فهو لا يزال متعطشاً ويبحث عن المزيد، التحدي التالي هو الإحتفاظ للسنة الثالثة على التوالي بالتاج العالمي للأندية، ليصبح ريال مدريد الفريق الأكثر تتويجاً في هذه المسابقة أمام نظيره برشلونة.