تحضيرات الأبيض لـكأس آسيا تنطلق اليوم في دبي

المصدر: منصور السندي - دبي

يدشن المنتخب الوطني لكرة القدم مساء اليوم على ملعب ند الشبا في دبي المرحلة الأخيرة من برنامج الأعداد لكأس اسيا 2019 التي ستقام في الإمارات خلال الفترة من الخامس من يناير حتى الأول من فبراير المقبل، إذ يستمر المعسكر المرتقب للمنتخب في دبي حتى بداية الشهر المقبل ينتقل بعدها الى أبوظبي تحضيرا للبطولة الأسيوية، فيما ينتظر ان يكون الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني قد أعلن في وقت متأخر من مساء أمس القائمة الجديدة للمنتخب التي سيخوض بها المنتخب مبارياته في كأس أسيا.

وينتظر أن يركز الجهاز الفني خلال المرحلة الأخيرة في برنامج الإعداد على الجوانب التكتيكية والخططية والتعرف على التوليفة المناسبة ووضع اللمسات الأخيرة للتشكيلة التي سيخوض بها المنتخب مبارياته في البطولة.

ويلعب المنتخب في كأس اسيا ضمن المجموعة الأولى التي تضم الى جانبه منتخبات البحرين والهند وتايلاند. وعانى المنتخب في الفترة الماضية من أصابات مؤثرة في صفوفه أبرزها غياب لاعب الهلال السعودي عمر عبد الرحمن عن المشاركة في البطولة الاسيوية بعدما خضع لعملية رباط صليبي وتعرض كذلك قائد فريق الوحدة والمنتخب إسماعيل مطر لعملية جراحية أثر تعرضه لكسر في الفك الأيمن خلال مباراة فريقه أمام الشارقة في الجولة 12 لدوري الخليج العربي.