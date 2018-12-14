فوز حتا والتعاون وتعادل دبا الحصن والحمرية في " الاولى"

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

فاز حتا على العربي بستة اهداف مقابل هدفين في المباراة التي اقيمت عصر اليوم ضمن منافسات الأسبوع الرابع لدوري الدرجة الاولى، بينما فاز التعاون على مصفوت بهدف نظيف، وتعادل دبا الحصن مع الحمرية بهدف لمثله، حيث سجل للأول البرازيلي فينيسيوس في الدقيقة 80 من ضربة جزاء بينما سجل للثاني البرازيلي هوغو لوبيز 42،بالمقابل سجل اهداف حتا كل من البرازيلي لوان سانتوس هاتريك في الدقائق 3،11،46، كما وسجل لاحج صالح هدفين في الدقيقتين 38،61 وعدنان حسين في الدقيقة 82، بينما سجل للعربي المحترف الروماني ميهاي الكسندر في الدقيقتين 16،19، وسجل هدف التعاون راشد السعدي في الدقيقة 72.