«أبوظبي 35» بطل السرعة في جولة الشارقة لزوارق الفورمولا 1

المصدر: جوني جبور - دبي

واصل فريق أبوظبي لزوارق «الفورمولا 1» سيطرته وزعامته على صعيد منافسات «السرعة» في بطولة العالم للزوارق السريعة، بعد أن أحكم قائد زورق «أبوظبي 35» إريك ستاك قبضته على منافسات السرعة التي جرت منافساتها أمس في بحيرة خالد في الشارقة ضمن الجولة الختامية من بطولة العالم.

وتمكن إريك من تسجيل الزمن الأسرع بطوافه مسار السباق في 45 ثانية و61 جزءاً من الثانية، متفوقاً بفارق ستة أجزاء من الثانية على جوناس أندرسون قائد زورق فريق «أميرفاتي 14». في المقابل، اكتفى قائد «زورق أبوظبي 5» ثاني القمزي، وشون تورينتي قائد زورق «أبوظبي 6»، بالمركزين السادس والسابع.

وبنتائج أمس، أكد فريق أبوظبي سيطرته على البطولة التي يتسيدها باستمرار، حيث عزز المتألق السويدي إريك ستاك مركزه الأول في الترتيب العام برصيد 99 نقطة، بفارق 34 نقطة عن زميله في الفريق الأميركي شون تورينتي، و35 نقطة عن القمزي في المركز الثالث.

وتبرز أهمية منافسات السرعة في تحديد ترتيب انطلاق السباق الرئيس لجولة الشارقة، الذي سيقام غداً، وستكون فرصة جديدة لفريق أبوظبي لتأكيد تفوقه هذا الموسم في بطولة العالم، خصوصاً أن المركز الأول في انطلاق السباق سينعش آمال السويدي إريك ستاك في المنافسة على اللقب، كونه يحتل حالياً المركز الثالث في الترتيب العام، خصوصاً أن منافسيه وزميليه في فريق أبوظبي المتصدرين لبطولة العالم الأميركي شون تورينتي صاحب رصيد 77 نقطة، وثاني القمزي صاحب الـ 74 نقطة، سينطلقان في المركزين السابع والسادس على التوالي.

- قائد زورق «أبوظبي 35» إريك ستاك حل أولاً في سباق السرعة بـ45 ثانية و61 جزءاً من الثانية.