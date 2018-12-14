بيرغ: دموع ابني ليونيل دفعتني إلى المشاركة رغم المرض

المصدر: معاذ كمبال - العين

قال مهاجم فريق العين، الدولي السويدي ماركوس بيرغ، إن دموع ابنه «ليونيل» التي انهمرت بعد استقبال شباك الفريق ثلاثة أهداف في الشوط الأول، من فريق تيم ويلنغتون النيوزيلندي في افتتاح كأس العالم للأندية لكرة القدم، أول من أمس، كانت سبباً في أن يتحامل على نفسه للمشاركة في اللقاء، على الرغم من تعرضه لارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة قبل المباراة.

وأوضح بيرغ لـ«الإمارات اليوم»: «لم أشاهد اللقطة، ولكن أحد أعضاء الجهاز الإداري بالفريق أخبرني بما حدث بين شوطي المباراة، ما جعلني أتحامل على نفسي، للمشاركة في الدقيقة 78، على الرغم من مرضي بعد تشخيص حالتي الصحية بارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، ما استدعى من مدرب الفريق الكرواتي زوران ماميتش الاحتفاظ بي في دكة الاحتياط».

وكان ماركوس بيرغ الذي رفع رصيده من الأهداف إلى 49 هدفاً مع «الزعيم» في كل المنافسات، قد شارك في الحصة التدريبية الأخيرة بشكل طبيعي، لكنه شعر بالإعياء قبل المباراة، وهو الأمر نفسه الذي حدث مع لاعب الوسط، المصري يحيى نادر، وسجل بيرغ هدف التعادل للعين 3-3 بعد مشاركته بثماني دقائق فقط، ليقود العين للأشواط الإضافية.

وقال بيرغ: «من الطبيعي أن يكون لدى ابني مثل هذه المشاعر الجياشة تجاه الفريق الذي يلعب له والده، كما أن البعض ربما لا يعرف أن ابني هو لاعب كرة قدم أيضاً، وهو يلعب في أكاديمية فريق العين، ولكن مركزه داخل الملعب ليس كقلب هجوم، إذ إنه يفضل أن يلعب في الدفاع، وبالتأكيد هو قراره في الأول والأخير».

وليست المرة الأولى التي تتجلى فيها مشاعر ابن لاعب فريق العين، إذ سبق أن انهمرت دموع «ليونيل» حينما شارك والده في أول ظهور له في كأس العالم في روسيا أمام كوريا الجنوبية، إذ كان ابن بيرغ متأثراً عاطفياً لرؤية أبيه يحقق تلك الخطوة الكبيرة في مسيرته الاحترافية.

ونشرت زوجة ماركوس، جوزيفين، مقطعَ فيديو لطفلها الصغير الذي كان يرتدي قميص السويد وهو يكافح لحبس دموعه التي انهمرت بغزارة في الوقت الذي كان أبوه يدخل فيه إلى أرض ملعب نيجني نوفغورود الروسي.

وعن إضاعته كرة الجزاء خلال المباراة الافتتاحية، اعتذر ماركوس بيرغ لجماهير فريق العين عن إهداره ركلة الجزاء، وقال: «هذا الأمر يحدث في كرة القدم، ولكن أنا سعيد جداً لأن لدينا حارساً مميزاً مثل خالد عيسى، استطاع أن يصعد بالفريق للدور الثاني من المنافسة».

49

هدفاً سجلها بيرغ

مع الزعيم في كل

المنافسات.