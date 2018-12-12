8 آلاف تذكرة مجانية للجماهير.. والأولوية لمن يحضر مبكراً

المصدر: معاذ كمبال - العين

كشف مصدر في شركة نادي العين للاستثمار بأن 8000 تذكرة ستوزع مجاناً على جماهير فريق العين عند مدخل البوابة رقم 1 لاستاد هزاع بن زايد، لحضور مباراة «الزعيم» مساء اليوم، أمام فريق ويلغنتون النيوزيلندي، في افتتاح مشوار «الزعيم» في مونديال كأس العالم لكرة القدم، وأن أولوية الحصول على التذاكر ستكون للجماهير التي ستأتي مبكراً إلى ملعب المباراة.

وقال المصدر لـ«الإمارات اليوم» إن مكتب شؤون الجماهير أعد «دبل تيفو» سيتم رفعه قبل انطلاقة المباراة، وسيكون على كل أرجاء الملعب، من أجل بث الحماسة في نفوس اللاعبين، لتقديم كل ما لديهم في اللقاء، مطالباً الجماهير بأهمية التجاوب مع قيادات المشجعين الموجودين في مدرجات الملعب، من أجل ظهور «التيفو» بالشكل الصحيح، بعد أن شهدت الأيام الماضية العديد من الاجتماعات المتواصلة من أجل حشد أكبر عدد من الجماهير في المدرجات.

وطالب المصدر الجماهير بالحرص على الحضور المبكر جداً لملعب المباراة، لتفادي الازدحام، خصوصاً عند مدخل البوابات، نظراً لأن كل الجماهير ستخضع للتفتيش الأمني، ما قد يتسبب في وصولهم إلى مقاعدهم متأخرين، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة في الملعب، التي تمنع دخول أكثر من 10 مواد محظورة. وناشد مكتب شؤون الجماهير كل الجماهير العيناوية الحرص على ارتداء قمصان الفريق والشالات وعلم الدولة، من أجل الظهور في المدرجات بصورة توضح القاعدة الجماهيرية الوفية للفريق.

وأكد المصدر أن توجيهات رئيس شركة نادي العين للاستثمار محمد بن ثعلوب الدرعي، بشراء التذاكر لتوزيعها بالمجان على الجماهير ستساعد على زيادة معدل الحضور الجماهيري للمباراة، على الرغم من أنها ستقام في منتصف الأسبوع، وأن رئيس الشركة على تواصل مباشر للوقوف على التحضيرات لدخول الجماهير إلى استاد هزاع بن زايد.

- اجتماعات متواصلة لحشد أكبر عدد من الجماهير في المدرجات